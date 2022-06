Serata informativa sul Referendum del 12 giugno

Una serata informativa per capire meglio i cinque quesiti in materia di Giustizia che domenica 12 giugno verranno proposti agli elettori in occasione del referendum.

A organizzarla sono il Comune di Mandello, il Comune di Abbadia Lariana e il Comune di Lierna per martedì 7 giugno alle ore 21 in sala consigliare a Mandello. Per l'occasione interverranno in qualità di relatori gli avvocati Mauro Bussani e Umberto Tomalino.

L'evento sarà trasmesso sul canale Youtube del Comune di Mandello.