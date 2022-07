Remada 2022

Torna la Remada. La tradizionale manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o pagaia organizzata dal Centro Sport Abbadia con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e la collaborazione del locale circolo Arci si svolgerà domenica 17 luglio, ma sarà anticipata con una festa che scatterà il 15 luglio.

Teatro dell'evento, come sempre, il Parco Ulisse Guzzi e lo specchio d'acqua antistante, con partenza, boa in zona Canottieri a Mandello, ritorno fino alla Torraccia e nuova virata sino al Parco Ulisse Guzzi. La quota di partecipazione è di 12 euro per ogni passeggero che prenderà posto sull'imbarcazione. Il regolamento prevede la possibilità di partecipare a ogni barca a remi o pagaia. A tutti i concorrenti verrà consegnato un omaggio all'iscrizione. Per informazioni www.csabbadia.it.

Il programma

Venerdì 15

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21 - "Remando con i bimbi"

Serata per bambini con spettacolo

Sabato 16

ore 12.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21 - Serata musicale

Domenica 17

"La Remada" domenica 17 luglio

ore 8.00 Ritrovo e iscrizioni Parco Ulisse Guzzi

ore 9.30 Chiusura iscrizioni

ore 10 Partenza a mezzo segnale acustico

Premiazioni al termine della manifestazione