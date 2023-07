Prezzo non disponibile

Come sempre a metà di luglio, nel cuore dell'estate, ecco la Remada. La tradizionale manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o pagaia organizzata dal Centro Sport Abbadia (giunta alla 36^ edizione) con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e la collaborazione del locale circolo Arci si svolgerà domenica 16 luglio, ma sarà anticipata con una festa, "Aspettando la Remada Beach", che scatterà il 13 luglio.

Teatro dell'evento il Parco Ulisse Guzzi e lo specchio d'acqua antistante, con partenza, boa in zona Canottieri a Mandello, ritorno fino alla Torraccia e nuova virata sino al Parco Ulisse Guzzi. Lo scorso anno parteciparono ben 117 fra atleti, amatori e semplici appassionati.

La quota di partecipazione è di 15 euro per ogni passeggero che prenderà posto sull'imbarcazione. Il regolamento prevede la possibilità di partecipare a ogni barca a remi o pagaia. A tutti i concorrenti verrà consegnato un omaggio all'iscrizione.

Per info csabbadia@libero.it, fb e ig centrosportabbadia, 3334815541.

Il programma

"Aspettando la Remada Beach"

Giovedì 13

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21 - Serata musicale con i 25 anni di Tazmania

Venerdì 14

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici - Menù bambini

ore 21 - "Remando con i bimbi"

Serata per bambini con Dudy e Isa

Sabato 15

ore 12.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21 - Serata musicale con dj set Gi&Enry

Domenica 16

Sabato 16

ore 12.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 19.30 - Apertura cucina - piatti tipici

ore 21 - Serata musicale con Piero e Andrea

"La Remada" domenica 16 luglio

ore 8 Ritrovo e iscrizioni Parco Ulisse Guzzi

ore 9.30 Chiusura iscrizioni

ore 10 Partenza a mezzo segnale acustico

Premiazioni al termine della manifestazione