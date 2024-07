Prezzo non disponibile

È nuovamente tempo di Remada. La manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o a pagaia organizzata dal Centro sport Abbadia Lariana con il patrocinio dell'Amministrazioe comunale si svolgerà domenica 21 luglio con partenza e arrivo nelle acque del Parco Ulisse Guzzi, come vuole la tradizione.

A causa dei lavori che coinvolgono il parco, però, la festa - che durerà tre giorni - quest'anno 'trasloca' nel giardino parrocchiale sul lungolago. Di seguito Il programma.

"Aspettando la Remada" - Giardino parrocchiale

Venerdì 19 luglio

Ore 19.30 Apertura cucina - piatti tipici

Ore 21 Serata a effetto per bambini

Sabato 20 luglio

Ore 19.30 Apertura cucina - piatti tipici

Ore 21 'Un'illusione sotto le stelle'

Domenica 21 luglio

Ore 12.30 Apertura cucina - piatti tipici

Gioco, divertimento e tanto altro

"La Remada" - Parco Ulisse Guzzi

Ore 8 Ritrovo e iscrizioni Parco Ulisse Guzzi

Ore 9.30 Chiusura iscrizioni

Ore 10 Partenza a mezzo segnale acustico

Premiazioni al termine della manifestazione (al Giardino parrocchiale)

A tutti i partecipanti alla Remada verrà consegnato un omaggio e un buon panino e bibita.

Quota di iscrizione: 15 euro per ogni passeggero che prenderà posto sull'imbarcazione. Per info: csabbadia@libero.it, FB - IG Centro sport Abbadia Lariana, Tel. 3334815541.