Resegup 2022

Dopo tre anni di attesa torna la ResegUp. Saltate le edizioni 2020 e 2021 a causa della pandemia, la corsa in montagna organizzata dall'Asd 2 Slow con il patrocinio del Comune di Lecco, che si snoda in parte su percorso cittadino e in parte su sentieri montani fino alla cima del Resegone e ritorno, infiammerà la città sabato 4 giugno. Una sfida lunga 24 chilometri e circa 1.800 metri di dislivello, su un panorama da mozzare il fiato.

Dove eravamo rimasti?

La prima edizione della Resegup si corse nel 2010, con vittorie di Stefano Butti e Marialuisa Riva. Da allora sono state disputate in tutto dieci edizioni, l'ultima nel 2019 con successi di Martin Dematteis con il tempo di 2h 13' 51" (record del nuovo tracciato) e Daniela Rota in campo femminile con il crono di 2h 51' 32". I record sul nuovo percorso, introdotto nel 2017, spettano dunque a Dematteis (che migliorò la prestazione di Marco Moletto, 2h 17' 18") e Denisa Dragomoir in 2h 35' 44".

Il percorso

La competizione, con partenza e arrivo in piazza Garibaldi, passerà per via Cavour, via Volta, largo Montenero, corso Matteotti, via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Caldone, via Tonale, via Cernaia, via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, via Prà Corvino, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Roncale, via Per Erna, via Ai Poggi; da località Malnago percorso sui sentieri di montagna sino al monte Resegone, via Perpetua, piazza della Vittoria, via Agnese, via Renzo, Salita dei Bravi, viale Montegrappa (attraversamento), via Foscolo, via Solferino, parco Belgioioso, via Resinelli, via san Nicolò, scaletta canonica, piazza Cermenati, Lungolario Isonzo (tratto da piazza Cermenati a via N. Sauro) e via N. Sauro.

Il programma

03 giugno 2022

ore 18-22 Distribuzione pettorali / pacchi gara - Piazza Garibaldi - Lecco

04 Giugno 2022

ore 10.30-14 Distribuzione pettorali / pacchi gara - Piazza Garibaldi - Lecco

ore 13 Apertura deposito borse - Piazza Affari - Lecco

ore 15 Ingresso atleti griglie di partenza – Piazza Garibaldi - Lecco

ore 15.15 Briefing atleti

ore 15.30 Partenza - Piazza Garibaldi - Lecco

ore 17.45 Previsto arrivo primo concorrenti - Piazza Garibaldi - Lecco

ore 19 Pasta Party presso Oratorio San Luigi - Lecco (compatibilmente alle normative Covid19)

ore 21.30 Fine gara

ore 21.45 Premiazioni - Piazza Garibaldi - Lecco

Come cambia la viabilità

Per consentirne lo svolgimento in sicurezza, sabato sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle 16.30 alle 20.30 in Lungolario Isonzo (tratto compreso tra piazza Cermenati e via Leonardo da Vinci, eccetto entrata/uscita parcheggi di via Nullo), dalle 7 alle 21.30 in Piazza Garibaldi e via N. Sauro, dalle 14 alle 16.30 in via Cavour e dalle 15 alle 21.30 su tutte le altre strade interessate dal transito della competizione, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti. Sarà istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 16 in via Cavour e via Caldone (nel tratto compreso tra via Marsala e via Rimembranze), dalle 7 alle ore 23 in piazza Garibaldi, via N. Sauro e piazza Affari, e dalle 13 alle 21.30 in Lungolario Isonzo (nel tratto compreso tra piazza Cermenati e via N. Sauro).