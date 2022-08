Ai Resinelli "Due cordate per una parete. 1962, la prima italiana sulla Nord dell'Eiger"

"Due cordate per una parete. 1962, la prima italiana sulla Nord dell'Eiger". Questo il titolo della serata alpinistica di racconti e immagini che si terrà domani, martedì 16 agosto, nella piazza della Chiesa ai Piani Resinelli. L'evento è promosso dalla Comunità montana Lario orientale Valle San Martino in collaborazione con il Gruppo Ragni della Grignetta.

All'incontro prenderanno parte alcuni degli alpinisti che furono protagonisti della storica impresa. Interverranno Giovanni Capra, autore del libro "Due cordate per una parete" insieme agli storici dell'alpinismo Alberto Benini e Serafino Ripamonti. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto Resinelli Outdoor Experience 2022- Bando Viaggio in Lombardia. L'ingresso è libero.

"Un temporale estivo ha voluto che la serata alpinistica all’aperto in programma per il 27 luglio sia stata annullata - ricordano gli organizzatori - Per una curiosa e casuale coincidenza, vista la disponibilità dei relatori, abbiamo rimandato tale serata al 16 agosto. Il calendario ci dice che nessuna altra data potesse essere più azzeccata, infatti proprio il 16 agosto 1962 i nostri Romano Perego, Pierlorenzo Acquistapace, Gildo Airoldi, con Andrea Mellano, Armando Aste e Franco Solina arrivarono in vetta all'Eiger, dopo aver compiuto la prima accensione italiana della parete nord. Vi aspettiamo perciò il 16 agosto 2022 alle ore 21.15, in piazza della Chiesa ai Piani Resinelli, qui ricorderemo con una serata speciale questo memorabile evento".