Incontro con lo scrittore Andrea Vitali ai Piani Resinelli

Domenica 4 settembre alle ore 17 si terrà al Rifugio SEL Rocca Locatelli l’incontro con lo scrittore Andrea Vitali, il primo dei 3 incontri programmati per questa fine estate ai Piani Resinelli. Riprende così, dopo un anno di interruzione, la prestigiosa rassegna letteraria che quest’anno giungerà alla sua sesta edizione proposta in questo angolo di paradiso ai piedi della Grigna.

Andrea Vitali (nella foto di Carlo Borlenghi) presenterà due novità pubblicate in questi ultimi mesi:

"La gita in barchetta" (Garzanti editore ottobre 2021) romanzo ambientato nella sua Bellano insolitamente ventosa nel 1963: tre sorelle, tre destini… e un intero paese che guarda e, soprattutto, parla.

"Sono mancato all’affetto dei miei cari" (Einaudi maggio 2022): Provincia lombarda (più verosimilmente la Brianza) tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del secolo scorso. Un padre tutto casa e lavoro ripercorre la storia del proprio rapporto con i figli, che non sono venuti esattamente come si aspettava.

La presentazione, come assicurato dallo stesso autore, sarà una cosa a metà tra brevi letture (siparietti da bar) e chiacchiere sui due romanzi. Insomma, divertimento garantito. Vitali è reduce dall’aver vinto il 27 agosto il Premio “Racalmare Leonardo Sciascia. Città di Grotte” assegnatogli da una giuria tecnico-popolare per il libro “Sono mancato all’affetto dei miei cari”… Vitali dà forma a una commedia agrodolce e urticante, ambientata in un piccolo paese di provincia, filtrando ogni cosa attraverso il punto di vista esasperato del protagonista.

Gli organizzatori e i prossimi appuntamenti

La Rassegna è organizzata da: Associazione SEL Società Escursionisti Lecchesi con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, della Casa Museo di Villa Gerosa e la libreria “Parole nel tempo”, nonché lo storico rifugio “Rocca Locatelli, dove avranno luogo gli incontri. Gli appuntamenti successivi saranno domenica 11 e 18 settembre con Mirella Tenderini e Giuseppe Mendicino.