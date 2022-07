Una suggestiva serata sotto le stelle ai Piani Resinelli

Un'imperdibile e suggestiva serata sotto le stelle ai Piani Resinelli. L'appuntamento è in programma per venerdì 5 agosto alla Casa alpina "La Montanina" di via Parodi. Gli esperti del Gruppo Deep Space, gestore del Planetario di Lecco, condurranno i presenti alla scoperta del cielo estivo attraverso l'osservazione degli astri, sia ad occhio nudo che con i telescopi. È obbligatoria la prenotazione sul sito www.deepspace.it

Il programma e i contatti

A partire dalle ore 18.15 si terrà l'accoglienza dei partecipanti, spazio quindi a una conferenza astronomica introduttiva alle 19, prima della cena delle 20 con tagliere di salumi e formaggi, pizzoccheri e dolce.

Alle 21.30 inizio della "Serata sotto le stelle": con la guida di astrofili esperti i presenti potranno vivere l'esperienza di un tour con i telescopi tra i corpi celesti del sistema solare e gli oggetti del profondo cielo. Con i loro puntatori laser si potrà inoltre imparare a riconoscere le costellazioni ad occhio nudo e, forse, qualche stella cadente farà una gradita sorpresa. Per ulteriori informazioni: planetariolecco@gmail.com (cell. 328 8985316) e lamontanina@fondazionecarpoforo.it (cell. 331 4023043).