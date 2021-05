Resinelli Tourism Lab: "Kick off"

Prima iniziativa del Resinelli Tourism Lab. L'appuntamento per il "Kick off" del progetto è al 7 giugno 2021.

Il programma

Mattino ore 8:00

ALBERI MAESTRI, PERFORMANCE

Cammino digitale ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante, principio e

metafora della vita stessa.

Da Ballabio ai Piani Resinelli.

GAME CONFERENCE | CONFERENZA COLLETTIVA

Format ludico-partecipativo di conferenza stampa interattiva: un gioco collettivo in presenza e in

diretta radio-streaming per la presentazione di Resinelli Tourism Lab.

Pomeriggio

SPAZIO DEDICATO ALLE ASSOCIAZIONI

Laboratori, mostre, installazioni, letture, stand: lo spazio dedicato all'autonarrazione territoriale.

CLEAN UP CON LEGAMBIENTE LECCO

Attività di clean up con commento finale dei rifiuti raccolti.

WALKABOUT SUL TURISMO SOSTENIBILE MONTANO

Format di Performing Media per la co-progettazione e il brainstorming nomade. Design thinking e

intelligenza connettiva per l'auto organizzazione delle comunità.

In diretta streaming su twitter.

RIENTRO CON MEZZO PUBBLICO

Il pubblico e i/le partecipanti potranno lasciare i Piani Resinelli con l'autobus di linea/navette.

Prenotazione obbligatoria.

Come partecipare

Per partecipare, scrivere a resinellitourismlab@gmail.com oppure via WhatsApp al 3405987255.

Nel sito internet, online dal 6 giugno p.v., si potranno trovare tutte le informazioni necessarie a godere appieno una giornata ai Piani Resinelli: mappa dei sentieri, le attività commerciali, gli eventi. Nel frattempo Facebook, Instagram e TikTok accompagnano verso la data del kick off. In particolare nel gruppo Facebook si possono trovare tutti gli aggiornamenti sugli orari di apertura/chiusura dei rifugi, disponibilità di parcheggi e meteo del giorno.