Riconoscimento delle erbe spontanee e commestibili: a Barzanò quattro appuntamenti a contatto con la natura

“Riconoscere le erbe e i fiori spontanei” è il titolo di un evento esperienziale suddiviso in quattro appuntamenti (uno di questi dedicato interamente ai bambini) che porterà i partecipanti ad esplorare i campi e i boschi della Brianza alla scoperta dell’immenso patrimonio che possono fornirci.



Giovedì 17 e 24 giugno e giovedì 1 luglio, alle ore 19:00 si partirà dalla sede di Valore | Spazio di Crescita (Via dei Mille, 49 - Barzanò) guidati da Francesco Giordano, saggio conoscitore di ogni segreto dietro le erbe spontanee del territorio e fondatore della Casa delle Erbe Vagabonde, alla ricerca di ortiche, tarassaco, piantaggine e non solo… Saranno tantissime le erbe spontanee che si imparerà a riconoscere e cogliere, scoprendone caratteristiche e curiosità. Un ciclo di tre incontri che permetterà ai partecipanti di costruire passo dopo passo il loro primo erbario (o di ampliarlo qualora lo avessero già) per poi recarsi alla fine di ogni uscita nella cook area di Valore | Spazio di Crescita, dove il raccolto servirà per preparare tisane, pesti, insalate e pietanze crude. Le tre uscite fanno parte di un percorso esplorativo completo, ma potranno essere acquistate anche singolarmente. Tutte le tre serate si concluderanno alle ore 21:15.



Sabato 19 giugno dalle 15:00 alle 18:00 sarà la volta dei più piccoli, che potranno dare sfogo alla loro curiosità svolgendo la medesima attività e cimentandosi in una serie di laboratori che accenderanno la loro creatività.



I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria per poter garantire il corretto svolgimento dell’evento in ottemperanza alle norme anti Covid. Per poter partecipare si consiglia di acquistare il proprio biglietto sul sito valorelab.it. Gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo, in questo caso il riconoscimento delle erbe, insieme alla degustazione, avverrà direttamente presso la sede di Valore | Spazio di crescita.

