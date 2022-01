Le riletture del mercoledì - Giovanni Verga

Prezzo non disponibile

Dal 12/01/2022 al 23/03/2022

La Biblioteca di Valmadrera ha realizzato un progetto innovativo su iniziativa dell’assessore Raffaella Brioni. Il progetto introduce ai canonici “incontri con l’autore”, un incontro con un personaggio della letteratura. Si parlerà di Giovanni Verga, di cui ricorre il centesimo anniversario della morte. Il progetto risulta inoltre originale perché riesce a far collaborare soggetti differenti per età, professione, formazione culturale, interessi con l’intento di che, come affermava Calvino:

“Ogni rilettura di un classico è una lettura di scoperta come la prima.

D’un classico ogni prima lettura è in realtà una rilettura.

Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.

Gli attori coinvolti in questo progetto sono diversi: la prof.ssa Anna Corrado, già insegnante delle scuole secondarie di primo grado di Valmadrera, la scuola professionale “A. Moro” precisamente gli alunni della prof.ssa Chiara Sandionigi, cioè le classi seconde del corso operatori di Impianti Termoidraulici e corso Operatori del legno e, infine, la consulta dell’dell’alimentazione.

La docente di tutti gli incontri sarà la prof. Corrado, che illustrerà il capolavoro “Mastro don Gesualdo” e alcune tra le più significative novelle di Verga in quattro serate di cui due collocate al pomeriggio precisamente:

12 gennaio: ore 20.45-22.45

9 febbraio: ore 14.00-16.00

9 marzo: ore 20.45-22.45

23 marzo: ore 14.00-16.00

Tutte le serate si terranno nella saletta “Antonio Fortu” nel Centro Culturale Fatebenefratelli.

I ritrovi serali sono dedicati a tutti coloro che possono partecipare ad eventi in fascia oraria serale, gli incontri pomeridiani sono invece destinati principalmente agli alunni della Prof. Sandionigi, e alla fascia di popolazione che può partecipare a eventi culturali organizzati nel pomeriggio.

Da settembre la prof. Sandionigi sta preparando i propri alunni sul Verga, così che essi arrivino preparati alle lezioni della Corrado: sino ad ora sono rimasti entusiasti e affascinati dalle opere di Verga oltre ogni migliore previsione. Hanno preparato lavori degni di nota che verranno presentati e commentati durante le lezioni.

Infine la consulta dell’alimentazione si occuperà di impreziosire il progetto proponendo almeno una serata alla scoperta dell'enogastronomia siciliana.

Per partecipare agli incontri è richiesta la prenotazione ai contatti della Biblioteca: