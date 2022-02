Ripartono dal vivo i "Tè della Salute" di Synlab San Nicolò

Anche a Lecco, presso la nuova sede in corso Carlo Alberto 78, arrivano i "Tè della Salute" e questa volta saranno in presenza. Si inizierà mercoledì 2 marzo alle ore 18:00 con l’incontro dal titolo “Cuore di Donna. Battiti da non tradire. Il rischio cardiovascolare femminile sottostimato o sconosciuto?”, insieme alla Specialista in Cardiologia dottoressa Anna Clara Maria Capra, allo Specialista in Nutrizione Clinica dottor Davide Fumagalli e al Direttore Sanitario Synlab San Nicolò Lecco dottor Franco Ruffa.

"I nostri Specialisti - spiegano gli organizzatori dell'incontro - affronteranno l’argomento della prevenzione delle malattie cardiovascolari, ancora troppo spesso sottovalutate dalle donne. Quante e quanti di noi, infatti, sanno che il killer numero uno per le donne non è il cancro al seno o all’utero, ma la cardiopatia ischemica? Il principale fattore di rischio per questa patologia è proprio la scarsa consapevolezza sul tema da parte delle donne, oltre alla disinformazione e all’atipicità dei sintomi. Per questo, Synlab San Nicolò ha voluto dedicare alle donne lecchesi un momento di approfondimento sul rischio cardiovascolare femminile in compagnia dei propri specialisti, un incontro colloquiale assaporato davanti a un tè e riservato a un numero ristretto di partecipanti, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid". La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi contattando la Segreteria Organizzativa alla mail elizabeth.rosazza@synlab.it ed essere muniti di green pass rinforzato.