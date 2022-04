Il gruppo Alpini di Mandello in collaborazione con l'assessorato all'Istruzione e in occasione dell’anniversario della battaglia di Nikolajewka (26 gennaio 1943), ha organizzato lo spettacolo teatrale "Ritorneranno" della compagnia teatrale Il Telaio, una rievocazione storica della campagna di Russia degli Alpini ispirata agli scritti di Don Carlo Gnocchi, per ricordare, anche alle nuove generazioni, quei ragazzi che furono mandati in guerra senza preparazione, con equipaggiamenti inadeguati e che dovettero affrontare una delle situazione più tragiche ed estreme di tutta la storia dell'Esercito Italiano.

Ricordare è fondamentale per capire che con la violenza e la guerra non si risolvono i problemi, ma si causano solo grandi sofferenze sia a chi parte per la guerra sia a chi resta a casa nell'angoscia del destino di figli e fratelli.

Lo spettacolo inaugurerà la quarta edizione del Festival della letteratura e sarà proposto in due momenti, ma sempre al teatro F. De Andrè.

Il testo e la regia dello spettacolo sono di Andrea Carabelli che lo interpreta insieme a Matteo Tageste.

Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10 verrà presentato a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Ics A.Volta di Mandello del Lario; alle ore 21 a tutta la cittadinanza. L'ingresso, come per tutti gli eventi del Festival, è gratuito.

La trama

Siamo nel 1941: l'intera Europa, eccetto la Gran Bretagna, è stata conquistata dalla Germania di Adolf Hitler. In questo contesto viene organizzata l'Operazione Barbarossa: la Germania schiera più di tre milioni di uomini contro il nemico di sempre, l'Unione Sovietica. Di questi, 250.000 sono stati messi a disposizione da Mussolini, deciso a condividere con il Führer la vittoria.

Dopo i fulminei successi iniziali l'avanzata si interrompe lungo un fronte che comprende tre città strategiche: Leningrado, Mosca e Stalingrado. Nei pressi di quest'ultima, pronti per dirigersi verso le montagne del Caucaso e i giacimenti petroliferi della Russia meridionale, sono stanziati gli alpini, accompagnati dal loro cappellano, Don Carlo Gnocchi.

Ma Stalingrado resiste, e parte il possente contrattacco dell'Armata Rossa. Dopo aver abbandonato le postazioni a difesa del Don, gli Alpini in ritirata riescono a sfondare l'accerchiamento il 26 gennaio 1943. È la battaglia di Nikolajewka. Gli alpini, senza essere mai stati sconfitti, completano la tragica e terribile ritirata russa, quella "campagna del dolore" che causò la morte di migliaia di innocenti.

"Ritorneranno" è una rievocazione storica costruita a partire dagli scritti e dai diari di Don Carlo Gnocchi. Accompagnati dai canti dei cori alpini, Andrea Carabelli e Matteo Tageste rivivono e fanno rivivere momenti di memoria e di realtà: episodi di tristezza e sconforto, ma anche di serenità e di speranza, ricostruiti attraverso le parole di don Gnocchi.

Soprattutto, "Ritorneranno" mette in scena le parole, gli occhi e il cuore di un uomo che assiste a una delle più grandi sciagure della storia ma che, allo stesso tempo, ha il coraggio e la profondità di trarre senso e risposta da ciò che appare folle e malvagio attraverso la sua fede.

Informazioni sul regista, autore e interprete

Andrea Maria Carabelli è un attore e regista milanese, che dal 1999 recita in tutti i teatri d'Italia. La sua è una preparazione culturale classica: laurea in Lettere a pieni voti, cultore della materia in drammaturgia, Lector Dantis al Battistero di San Giovanni di Firenze nel 2003 e nel 2004.

Dal 1998 insegna teatro negli istituti scolastici di tutta la Lombardia (Milano, Como, Lecco, Monza e Brianza) svolgendo percorsi didattici dalla scuola primaria alla scuola secondaria inferiore e superiore. Dal 2012 costruisce spettacoli frutto di studi e passioni personali.

Altri spettacoli da lui scritti, diretti e interpretati sono: Aspettando Walter Chiari, Ti ho sentito parlare - Caravaggio e Roberto Longhi -, Inseguendo l'acqua: Leonardo a Milano, Matteo ragioniere di Dio, I due di Emmaus.