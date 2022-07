Serata in ricordo di Alessandro Bono

Inizialmente un libro, Il Rocker gentile, scritto dal giornalista e critico musicale Andrea Pedrinelli, aveva proiettato il passato umano e artistico di Alessandro Bono in un contesto nazionale. Oggi tocca alla sua Lierna, località che aveva eletto a seconda e prediletta dimora. Il centro rivierasco, nella cui comunità la madre Luisa è inserita da anni, gli dedica una serata, il 29 luglio sul lungolago Castiglioni, dal titolo "Ritornano a Lierna le note di Alessandro Bono".

Un grande artista, cantante, autore nato a Milano il 21 luglio 1964 e sottratto alla sua creatività nel 1994 a causa dell'Aids, rivivrà nella memoria dei tanti che ne hanno conosciuto e apprezzato le doti musicali espressive, ancora oggi di grande attualità comunicativa. All'anagrafe Alessandro Pizzamiglio, Bono è il nome d'arte preso dal cognome della madre Luisa, al centro della serata del 29 luglio a partire dalle ore 21.

Nel contesto dell'evento liernese Matteo Addino, ballerino, coreografo e insegnante di danza porterà in scena coreografie esclusive dedicate al cantante scomparso, per dare voce ancora ai suoi profondi messaggi attraverso i giovanissimi danzatori della "Experiene Dance Company" di Genova. A seguire la proiezione esclusiva in prima assoluta del documentario "Tanta vita davanti" firmato dalla regia di Paola Nessi a cura di Alessandro Masciadri. Testi inediti di Bono verranno portati alla luce da Roberto Vacante, cantautore musicista. Chiara Giannella, cantante di Lierna, darà voce ai testi di Alessandro Bono eseguiti da noti interpreti. Inoltre nel programma della serata sul lungolago Castiglioni sarà possibile vedere l'opera della scultrice Giovanna Giusto.

L'evento messo in calendario gode dell'impegno profuso dall'assessore alla Cultura del comune di Lierna, Simonetta Costantini, con il direttore artistico Filippo Bariffi. Per una serata sul lago, lo specchio in cui, dicono gli organizzatori, "vari artisti hanno trovato ispirazione guardandolo con gli occhi di Alessandro e al nostro magico panorama ridanno ciò che tra il profondo e il luccichio il lago ha donato loro". I proventi dalla vendita del libro Il Rocker gentile di Pedrinelli sono devoluti dalla madre Luisa Bono alla Anlaids (l'Associazione nazionale per la lotta contro l'Aids). In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da stabilire.