Rock in riva 2022

Torna, dopo una lunga attesa durata due anni, Rock in riva, una delle manifestazioni più attese dell'estate. Come scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook, "il festival nella location più figa di tutta la provincia". Teatro lo splendido parco Ulisse Guzzi in località Poncia ad Abbadia Lariana.

Si esibiranno gruppi e artisti emergenti e affermati, con il clou rappreesentanto dalla rockband mandellese Vintage Violence. Oltre alla buona musica non mancherà la possibilità di mangiare e bere in compagnia. Da venerdì 24 giugno.

Il programma con gli artisti sul palco

venerdì 24 giugno | dalle 17 a mezzanotte

High Vision Sound System

Fabietto Delgado

MOTHER INC.

WAS A BE & KIRIL (hosted By Ardimann Mc)

sabato 25 giugno | dalle 17:45 a mezzanotte

Aso

Stiui

Korakandrè

Malaleche

VINTAGE VIOLENCE