Continua la serie di eventi musicali estivi organizzati dal comune di Mandello del Lario. Venerdì 8 luglio, con inizio previsto per le ore 21, in Piazza Italia a Mandello andrà in scena la Royal Party Band. Un concerto live con ì più grandi successi dagli anni '80 a oggi. Tutti da ballare, cantare e vivere. Musicisti che sapranno catturare interpretando al meglio ogni brano. Sul palco si alterneranno ballerini con coreografie incredibili e oltre 50 costumi di scena.

Ingresso gratuito. In caso di maltempo l'evento è previsto in piazza del Mercato.