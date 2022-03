Running test con Marco Gubert

Una corsa insieme a un campione del calibro di Marco Gubert: l'opportunità sarà data a tutti gli appassionati del trail running da the North Face in collaborazione con lo store Sport Specialist di Bevera di Sirtori.

L'appuntamento è per sabato 19 marzo alle ore 9.30 presso lo store DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori in Via delle Industrie 17. Sarà l'occasione per poter testare sul campo la nuova Collezione footwear Vectiv™ sviluppata da The North Face e perfetta per rispondere alle specifiche esigenze di running e hiking sui percorsi off-road.

L'evento è gratuito previa registrazione al seguente link. Gubert è un campione emergente, visto che corre nelle ultratrail da soli otto anni, e nel 2021 si è aggiudicato tra le varie corse anche la Transgracanaria (ultratrail di 262 km e 11mila metri di dislivello).

Il programma

Sabato 19 marzo

Ritrovo con Marco Gubert presso lo store DF Sport Specialist alle ore 09.30

Start Running Session 10 (durata 1 ora circa)

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid attualmente vigenti.