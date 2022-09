Runvinata 2022

Prezzo non disponibile

Ottava edizione della Runvinata Skyrace che torna dopo tre anni di stop causa pandemia (ultima partenza nel 2019).

Un'edizione all'insegna delle novità, a cominciare dal tracciato che verrà proposto ai partecipanti: il percorso prevede infatti il passaggio da Carbonera, località nota ai belledensi, per poi ricongiungersi al vecchio tracciato che sale verso Campo de' Boi.

Partenza prevista alle ore 16 dall'oratorio San Luigi del Caleotto e arrivo all'oratorio di Germanedo. A organizzare è la comunità pastorale Madonna della Rovinata.

Tre le tipologie di corsa proposte: verde, gialla e rossa. Il percorso più facile, di 5 chilometri, da Carbonera transiterà per Neguggio e poi scenderà verso Germanedo; il "giallo", di 8 km, arriverà sino a Campo de' Boi; per i più temerari si salirà fino al Magnodeno (gara "rossa"), percorso complessivo di 14 km. Tutti e tre avranno come arrivo Germanedo.

A mercoledì si registra già un buon successo di adesioni: oltre 300 iscritti (tetto massimo 850).

