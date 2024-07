Il primo sabato di luglio, come da tradizione si tiene la festa dedicata a Sant'Ulderico, un appuntamento ancora oggi molto sentito soprattutto dagli abitanti della frazione di Indovero, che ha come teatro la splendida Chiesetta di Sant’Ulderico, luogo ‘magico’ frequentato sin dalla antichità.

La S. Messa verrà celebrata alle 11.15, successivamente, grazie all’Associazione locale “Le nostre radici” e grazie all’opera dei volontari di Ortighera, ci sarà il pranzo in compagnia. Appuntamento quindi in loco alle 11.15, per l’occasione è organizzato il servizio navetta con partenza alle 8:20 dal piazzale del Municipio e con successive fermate ad Indovero e Narro.

Mentre alla sera, a Casargo, torna l’Aperistreet: manifestazione itinerante tra le vie del centro in cui gli esercenti proporranno aperitivi molto particolari, con la Proloco di Casargo che nell'area manifestazioni presenterà una ‘cena alle Hawaii’. L’edizione 2024 ha il sapore ‘latino’ e lungo l’itinerario ballerine e ballerini cubani si esibiranno in danze caraibiche.

Gli esercenti hanno proposto cinque diversi aperitivi, ognuno potrà scegliere la tappa, o le tappe che preferisce; si parte con un assaggio di cucina indiana e spritz caraibico alle 17.30 presso il Tashi-delek-cafè nel piazzale del supermercato per poi proseguire alle 18.00 tra fritto misto dal pesce alla verdura nell’area ‘Jurassic Fritt ‘presso l’Albergo Alpino, presentarsi con una fame da T-Rex.

A seguire alle 18.30 il Tuning Cafè diletterà gli ospiti con un aperitivo ‘Hippie, Hippie….Urrà’, mentre alle 19.00 bisognerà allacciare le cinture e volare al Papete del Bar Sport dove un bartender acrobatico preparerà cocktail dal sapore estivo. Il percorso prosegue alle 19.30 tra nachos, tacos e tequila presso il Pub parco delle Chiuse... Tra "Messico e nuvole".

Una manifestazione che riscuote sempre un successo enorme e che fa del suo punto di forza la sinergia tra esercenti, Pro Loco e Amministrazione comunale, per offrire ai residenti e ai turisti un evento unico per incontrarsi fra le strade di Casargo, chiuse al traffico veicolare per l’occasione, e darsi appuntamento per tutta l'estate a Casargo e in alta Valsassina.