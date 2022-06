Torna "San Paolo in Fest": punk, rock, reggae e birra artigianale nel bosco. "Vi aspettiamo"

Dopo 2 anni di stop causa covid torna la "San Paolo in Fest", uno degli eventi simbolo dell'estate in valle San Martino. All'insegna dell'hashtag #torniamonelbosco la nona edizione della festa - promossa come sempre dall'associazione Andech - diventerà occasione di aggregazione per tutto il paese e il territorio circostante. L'appuntamento è per le serate di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 luglio nel parco degli alpini di Monte Marenzo.

"Gli ingredienti saranno come sempre ottima birra artigianale, natura, musica live con band da tutto lo stivale e non solo, piatti nostrani e un sacco di bella gente - spiegano i giovani dello staff guidato dal presidente Cristiano Rota - Sabato sera saranno nostri ospiti i The Bellrays dagli Stati Uniti. Oltre a loro anche altri gruppi tra rock, punk e reggae. Vi aspettiamo". Di seguito il programma: l'inizio dei concerti è previsto sempre per le ore 21.30, ma già prima sarà attivo un ottimo servizio di cucina.

Il programma della tre giorni

Giovedì 7 luglio: The Shandon (Ska Core / Punk Rock – Milano) + The Fighettas (Punk Rock- Brianza)

Venerdì 8 luglio: Raphael & Survivors Band (Reggae - Savona) + Kosmodromo (Rock - Brianza)

Sabato 9 luglio: The BellRays (Garage Rock / Punk - USA) + Black Banana (Rock - Milano) + Special guest: Massi Lanciasassi Combat Trio dalle ore 20:00

Ingresso ai concerti gratuito, parte dei proventi andrà a scopo benefico

"Tutti i giorni la cucina sarà aperta dalle ore 19.00, con piatti preparati al momento da gustare con una buona birra artigianale del Birrificio Indipendente Elav, ogni anno una garanzia! L'ingresso è gratuito, i concerti anche!" - aggiungono gli organizzatori della San Paolo in Fest 2022. Parte dei proventi della manifestazione saranno destinati al sostegno di alcune famiglie di Monte Marenzo che ospitano profughi Ucraini e al finanziamento delle storiche attività di solidarietà portate avanti da Andech.

Un evento attento all'ambiente e all'ecostenibilità

"Al Parco troverete lo stand informativo dell’associazione Simbio e materiale di sensibilizzazione in merito all'importante tema dell’ecosostenibilità. Anche in questa edizione utilizzeremo stoviglie biodegradabili, inclusi i bicchieri delle birre fornite fa Birrificio Indipendente Elav". Per arrivare alla festa basterà raggiungere il comune di Monte Marenzo e parcheggiare in via Stoppani a Monte Marenzo, seguendo le indicazioni basteranno 5 minuti a piedi e si approderà nel bosco dell'evento.

Per qualsiasi necessità e informazione è possibile scrivere a: apsandech@gmail.com o telefonare a Simone: 349 1745468. L’evento è organizzato da Andech Aps con il patrocinio del Comune di Monte Marenzo e la collaborazione della Protezione civile e dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Monte Marenzo.