Alla scoperta di un gioiello tra i boschi. Tra natura, arte e cultura

Compie 15 anni la rassegna estiva di "Alla scoperta di un gioiello tra i boschi", l’iniziativa culturale promossa dalla parrocchia San Paolo, dalla biblioteca e dall’Amministrazione comunale di Monte Marenzo che, grazie all’aiuto di alcuni volontari (gruppo alpini e associazione culturale UPper), durante il periodo estivo, tengono aperta la chiesa di Santa Margherita, sopra l’abitato di Monte Marenzo. La locandina recita così: "Per trascorrere una domenica estiva tra natura, arte e cultura".

La chiesa di Santa Margherita e i suoi affreschi

Gli amanti dell’arte potranno ammirare un gioiello unico della pittura gotica del nostro territorio: il ciclo affrescato delle storie di Santa Margherita risalente al XIV e XV secolo. Clicca qui per il video di quello che i visitatori potranno vedere.

Per adesioni e informazioni è possibile contattare la biblioteca di Monte Marenzo (telefono 0341 602240) il comune di Monte Marenzo (0341 602200) e la parrocchia (0341 603025) oppure scrivere alla mail montemarenzo@diocesibg.it Per raggiungere la chiesa di Santa Margherita si parte a piedi dalla piazza municipale di Monte Marenzo.

Il 28 maggio visita anche a San Michele

E quest'anno ci sarà anche una bella novità. Il 28 maggio sarà possibile, oltre a Santa Margherita, visitare anche la chiesa di San Michele e l’oratorio di Santo Stefano nella vicina Torre de' Busi, accompagnati dai volontari di San Michele. Per info e prenotazioni - su questa e altre date per San Michele: info@prolocovalcava.org - messaggio whatsapp 3315462505 e 3348096848. Ecco gli appuntamenti in programma.

Le date in programma, si parte domenica 28 maggio

Domenica 28 maggio - apertura dalle ore 14.00 alle 17.00

Domenica 25 giugno - apertura dalle 14.00 alle 17.00

Domenica 2 luglio - festa di Santa Margherita: ore 10.30 santa messa - apertura dalle 11.30 alle 17.00

Domenica 27 agosto - apertura dalle 14.00 alle 17.00

Domenica 24 settembre - apertura dalle 14.00 alle 16.30

Le aperture non verranno effettuate in caso di maltempo. Sarà l'occasione anche per una bella escursione nel verde. Per raggiungere la chiesetta di Santa Margherita basta percorrere a piedi un sentiero facile per una quarantina di minuti. L'imbocco del sentiero è segnalato su Google come "strada per la chiesetta di Santa Margherita". Si raccomanda di non prendere "via Santa Margherita". La partenza più vicina dove lasciare l'auto è tra via Ponte e via Donizetti.