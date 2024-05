Santesse e Santucci - Vin Santo e Cantucci è la seconda mostra personale proposta dalla galleria d’arte contemporanea GALP, in Piazza Italia a Olgiate Comasco. Una mostra “sul confine”, come viene definita dalla galleria stessa, a causa della delicatezza del tema trattato egregiamente da Angelo Barile.

Una mostra dedicata ai santi e alle sante e ai loro martiri, dove vengono raccontati con una leggerezza innovativa. Una leggerezza non di scherno, al contrario che svela una profonda devozione e ammirazione verso coloro che tramite il dolore hanno conosciuto la gioia. La chiave di lettura rivoluzionaria è proprio questa: l’artista mette in mostra l’anima gioiosa di questi personaggi.

Figlio di una terra – Torino – dove misticismo, sacro e superstizione si intrecciano in maniera complessa e spesso impossibile da decriptare, Barile sceglie la strada di una ricerca empatica, andando a rintracciare storie di personaggi che hanno dato tutti se stessi per un’idea e che lo hanno fatto, secondo lui, godendo di un piacere precluso ai più: quello della certezza di essere nel giusto. Il martirio per loro è un premio e il Paradiso la più grande gioia a cui possano mai ambire.

Sorridono i santi e le sante in questa mostra, entrando in un rapporto paritario con lo spettatore, quasi tornando ad essere visti come esseri umani normali. Normalità è la parola che scende inaspettata su questa mostra colorata, gioiosa, pop e frizzante – come è tipico del lavoro di Angelo Barile – riportando improvvisamente a una vicinanza inedita figure che siamo abituati a vedere vergate in pennellate scure nelle cappelle più ombrose delle chiese.

Un argomento “sul confine”, come detto: un confine molto labile, che viene apprezzato e compreso da chi ha voglia di vedere al di là degli insegnamenti canonici e rileggere una storia portatrice di dolore. Le opere di Barile in questa mostra vanno oltre la religiosità, sono un invito a cogliere un messaggio di amore e gioia universale nel sapersi donare senza compromessi, anche se questo porta al martirio. Questi Santi sono l’esempio concreto che abbracciare con anima e corpo ciò in cui si crede porta ad una gioia eterna.

Santesse e Santucci - Vin Santo e Cantucci è accompagnata dal quinto numero - ed. speciale - del GART, il giornale catalogo dove sarà possibile scoprire il testo critico di alessandra Redaelli, degli approfondimenti sulla mostra e sull’artista.

SANTESSE E SANTUCCI - VIN SANTO E CANTUCCI

Inaugurazione: sabato 25 maggio alle ore 18:00. Sarà presente l’artista e la curatrice Alessandra Redaelli.

La mostra rimarrà aperta fino a sabato 8 giugno 2024 nei seguenti orari: da martedì a sabato 9:15 - 12:30 e 15:00 - 19:00, lunedì 15:00 - 19:00.

Domenica 26 maggio apertura straordinaria 10:00 - 12:30 e 16:00 - 19:00.