Sara Rattaro presenta "Splendi più che puoi"

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne la biblioteca civica di Lierna ospita giovedì 25 novembre alle ore 21 la presentazione del libro "Splendi più che puoi" di Sara Rattaro. Conduce l'incontro Silvia Colombo, docente. Organizza la Bibliotcea comunale con il Comune di Lierna e l'associazione LetteLariaMente.

Biografia

Sara Rattaro è una scrittrice italiana. Si laurea in biologia nel 1999 e successivamente in Scienze della comunicazione nel 2009.

Il suo primo romanzo dal titolo "Sulla sedia sbagliata" viene pubblicato nel 2010 da Morellini editore.

Nel 2012 "Un uso qualunque di te" viene pubblicato da Giunti editore e in poche settimane scala le classifiche dei libri più venduti. Il romanzo "Non volare via" vince il Premio città di Rieti 2014, "Niente è come te" il Premio Bancarella 2015.

Nel 2015 è nominata ambasciatrice Expo. Nel dicembre 2015 il suo primo romanzo, "Sulla sedia sbagliata", vince il premio Speciale "Fortunato Seminara" al Rhegium Julii.

A marzo 2016 viene pubblicato "Splendi più che puoi", romanzo sulla violenza di genere basato su una storia vera. Con questo romanzo il 16 luglio 2016 si aggiudica il Premio Rapallo Carige per la donna scrittrice.