L'Opera siamo noi: terzo appuntamento

"L’Opera siamo noi" è un monito che ci vuole accompagnare in questo difficile anno in cui tutto sembra giocare a sfavore... delle realtà associative musicali. Ma non tutto è perduto, anzi. In un’ottica di competenze condivise e idee strategiche alternative, la Consulta Musicale di Lecco intende garantire comunque un’offerta culturale per la comunità sociale e creativa del nostro territorio, cercando di arrivare al pubblico con i mezzi che la tecnologia mette a disposizione e grazie alla disponibilità dei direttori lecchesi, col fine di promuovere le loro fondamentali figure professionali e attingere così nuovi saperi.

Il terzo appuntamento gratuito è sabato 30 gennaio 2021, alle ore 21, in streaming: "Il Maestro Antonio Scaioli intervista il Maestro Giuseppe Scaioli - Dialogo generazionale sulla musica". Introduce Michele Casadio, Presidente della Consulta Musicale di Lecco.

Iscrizione gratuita ma obbligatoria: inviare una mail col proprio nome e l’indirizzo mail a: consultamusicale@gmail.com.