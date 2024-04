Sabato 13 e domenica 14 aprile Claudia Saracchi e Rossana Maggi tengono tre laboratori artistici differenziati per fasce d’età per imparare la costruzione di maschere (sabato 13 aprile ore 15.30 e domenica 14 aprile ore 15.00 per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni; domenica 14 aprile alle ore 10.00 per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni). I laboratori, ispirati all’arte di Picasso, insegneranno ai bambini a creare figure insolite e creative a partire da scarti e avanzi di cartone che si trasformeranno in maschere.



"Pezzi, strappi e avanzi di cartone…un CartoLab dove non si butta via niente! Ispirandoci all’arte primitiva di Picasso, daremo vita a figure insolite e creative in cui scarti apparenti si trasformano in maschere dalle strane sembianze!"



I laboratori si svolgono a Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.



Sabato 13 aprile

Ore 15.30 Scarti in mostra. Laboratorio artistico. Dai 6 ai 10 anni.

Ore 17.30 Spettacolo "Preludes, anatra morte tulipano". Dagli 8 anni.



Domenica 14 aprile

Ore 10.00 Scarti in mostra. Laboratorio artistico. Dai 3 ai 6 anni.

Ore 11.30 e 17.00 Spettacolo "3 PIGS Cosa è casa". Dai 3 anni.

Ore 15.00 Scarti in mostra. Laboratorio artistico per bambini dai 6 ai 10 anni.



Biglietti:

Laboratorio: 12€ / 9€ ridotto residenti di Colle Brianza.

Laboratorio più spettacolo nella stessa giornata : 15€ / 12€ ridotto per i residenti di Colle Brianza

Il pacchetto spettacolo + laboratorio è valido per un bambino/a che vuole partecipare ad entrambe le attività, ma è anche valido anche all’intero nucleo famigliare: è possibile acquistare il pacchetto per esempio per due fratelli o sorelle di diversa età che partecipano nella stessa giornata a differenti attività (uno spettacolo e un laboratorio adatto all’età specifica dei bambini).



Info e prenotazioni: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 / Cell. 375 67 00 532



Rossana Maggi è illustratrice, artista visiva e esperta di didattica dell’arte moderna e contemporanea. Dopo gli studi artistici tra Milano, Urbino, Torino e Oporto ha collaborato con il Museo Serralves di Oporto, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli di Torino, Claudio Cavalli, il Muba (Museo dei Bambini di Milano), il Dipartimento Educazione del Castello Sforzesco e con l’Accademia dei Bambini della Fondazione Prada di Milano. Il suo lavoro spazia tra illustrazione, arte contemporanea e didattica dell’arte attraverso uno stile fortemente contaminato dai vari linguaggi artistici.



Claudia Saracchi, docente e atelierista, da 20 anni si occupa di didattica attiva e laboratoriale. E’ referente del progetto”Senza Zaino” in una scuola primaria e si occupa di laboratori per l’infanzia presso scuole, musei e biblioteche; svolge incontri e formazioni per adulti presso scuole, università, enti e associazioni.





La rassegna Campsirago Luogo d’Arte è realizzata in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza. È finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU. Ha il patrocinio della Provincia di Lecco.