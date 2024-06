Scenario music & arts festival

L’estate lecchese quest’anno si arricchisce con una nuova e inedita tre giorni musicale nella centralissima cornice dell’ex area “La Piccola”, ora Piazzale Cassin.

Scenario Festival sarà una celebrazione della diversità e della scoperta, un viaggio attraverso una serie di esibizioni originali che coinvolgeranno i giovani dai 14 ai 40 anni.

“La scena musicale italiana vive un momento particolare - dichiarano gli organizzatori - caratterizzato da un forte dinamismo di idee, sonorità ed emozioni. Il nostro obiettivo è presentare nuove e diverse espressioni artistiche al nostro amato pubblico lecchese. Abbiamo deciso di puntare sui concerti live, vere e proprie esibizioni artistiche capaci di suscitare emozioni irripetibili e indimenticabili. In un momento storico come questo, crediamo fortemente che la musica possa essere uno strumento per favorire l’incontro e il dialogo di culture differenti. Il nostro payoff «take care of each other», prenditi cura degli altri, vuole essere uno stimolo per tutti i partecipanti di Scenario Festival a mettere al centro l'attenzione verso gli altri.“

Le tre giornate di Scenario Festival offriranno una lineup che si discosta dai trend pop e unisce il genere indie rock alternativo a djset di musica elettronica.Tra i protagonisti più attesi troviamo Chiello, giovane artista indie dalle hit che contano milioni di ascolti, e M¥SS KETA, la regina del clubbing milanese e italiano. E ancora, okgiorgio, dj bergamasco che quest’anno sta calcando i palchi dei festival più importanti d’Italia. Oltre a loro, si esibiranno Irbis, Popa, Tripolare, Altea e tanti altri astri nascenti del panorama indipendente. Non mancheranno gli amati artisti locali: citandone solo alcuni, saranno presenti il cantautore Frau, il gruppo vincitore del Premio Buscaglione Hey!Himalaya, il dj di fama internazionale SLVR e l’immancabile collettivo Snapout.

“La scelta del nome Scenario richiama un dolce ricordo d’infanzia, il mio videogioco preferito - dichiara Adamo Acquistapace, direttore artistico di Scenario Festival -. Il protagonista veniva catapultato negli scenari più disparati e affascinanti, tutti da vivere e da scoprire. Questo è ciò che sarà ogni giornata di Scenario Festival: un evento sorprendente”.

Infatti non finisce qui: oltre a concerti live e djset, Scenario Festival presenterà esibizioni di stand up comedy, un’area ristoro destinata ai truck food, una particolare Gin Experience per intenditori e tanto altro.