Un incontro su 'Postura corretta, schiena protetta: Osteopatia e Fisioterapia per un Benessere duraturo' e un open day per ricevere un consulto gratuito di approfondimento osteopatico/fisioterapico.

A proporli è il Synlab di Lecco che rinnova giovedì 21 marzo alle 18.45 l'appuntamento con i 'Tè della salute'. La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi a eventi.snnicolo@synlab.it.

Il dolore alla schiena è spesso associato a ernie o a problematiche di varia entità, senza rendersi conto, però, che nella nostra quotidianità esistono alcuni fattori contribuenti che possono innescare e far perdurare nel tempo il dolore, come la postura e i nostri movimenti quotidiani.

Una postura scorretta, mantenuta per molto tempo, o un movimento sbagliato, ripetuto abitualmente, sono causa, infatti, di stress nel nostro corpo in quanto sovraccaricano sempre le stesse strutture, in particolare gli stessi muscoli e le stesse articolazioni. Se associate alla mancanza di attività fisica o a grandi periodi di tensione psico-fisica, queste cattive abitudini possono portare anche a veri e propri sintomi talvolta invalidanti: tensioni muscolari, rigidità e degenerazione articolare, intrappolamento dei nervi con conseguenti sciatalgie o nevralgie, problemi di equilibrio, mal di testa o disturbi a carico degli organi interni.

Un valido aiuto è fornito da due discipline tra loro complementari: osteopatia e fisioterapia.

Durante l'evento del 21 marzo si scoprirà, insieme a Laura Scalese - osteopata e fisioterapista Synlab San Nicolò Lecco - e al dottor Ivan Messineo - responsabile reparto di Fisioterapia Synlab San Nicolò Como e Lecco -, come correggere la postura nelle proprie pratiche giornaliere, come alleviare un eventuale dolore alla schiena e quali esercizi eseguire per mantenere l'allineamento della colonna vertebrale e, in generale, i benefici che possono provenire da trattamento osteopatico/fisioterapico.

Inoltre i pazienti potranno prenotare un consulto gratuito di approfondimento osteopatico/fisioterapico presso la sede in corso Carlo Alberto, 78. Per prenotare il proprio consulto gratuito è necessario chiamare da lunedì 25 a mercoledì 27 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 17, il numero 0341 189025, fino a esaurimento posti.