Dopo quattro anni di assenza a causa del Covid-19, sta per tornare lo Scigalott D'Or. La tradizionale manifestazione del rione di Acquate è pronta a ripartire con il consueto mix: “È come una cartolina a più riquadri sulla quale si fissano delle istantanee di un evento: un paese in festa, una cena insieme, tanta musica, una partita di calcio o pallavolo, il torneo di carte, giochi per tutti, gare sportive, un po’ di cultura, i bersaglieri, gli alpini… Tutto questo nei giorni dello Scigalott: un’opportunità da non perdere! Giorni di gioia, di incontri e di amicizie, di attrattive diverse e di divertimento. Ce n’è per tutti, per bambini e anziani, per gruppi di amici e famiglie, per giovani e meno giovani, per acquatesi e non”.

Il laboratorio con il Cfpa di Casargo

Quest’anno, all’interno della speciale edizione dello Scigalott d’Or che festeggia il superamento dei primi 50 anni (51 per la precisione), è prevista una giornata dedicata alla buona cucina garantita dagli Chef della Scuola Alberghiera di Casargo che, pure, festeggia i suoi 50 anni di attività.

Come si sa, durante lo Scigalott d’Or, la cucina ha sempre avuto un ruolo importante perché favorisce la possibilità di ritrovarsi a tavola tra amici in un clima conviviale e di festa.

Il CFPA di Casargo, dalla sua fondazione, è stato invece un punto di riferimento per tanti acquatesi e lecchesi che, dopo averlo frequentato, sono diventati famosi chef e si sono inseriti in rinomati ristoranti sia in Lombardia che nel mondo intero.

E’ per questo che il CFPA di Casargo e gli Organizzatori della Festa dello Scigalott d’Or hanno pensato di proporre una giornata dedicata: lunedì 11 settembre.

Oltre alla tradizionale cucina serale dalle 19, Scuola di Casargo e Scigalott d’Or offriranno agli studenti di tutte le scuole medie, la possibilità gratuita di partecipare, dalle ore 15, a un laboratorio di showcooking dove sperimentare dal vivo cosa significa avvicinarsi a un percorso formativo per diventare Chef o Maître di sala.

Durante il laboratorio, gli Chef ed i Maître del CFPA di Casargo saranno a completa disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie, rispondendo a tutte le richieste di informazione sulla Scuola, sul Convitto annesso e coinvolgendo i partecipanti nell’attività pratica di preparazione della cena per la sera.

Per informazioni e prenotazioni: