Scolpire il legno con la motosega, evento in Valsassina

Sabato 8 agosto a Casargo e domenica 9 lungo la strada che da Paglio porta al Pian delle Betulle andrà in scena un'attesa manifestazione dedicata alle sculture in legno. Domani e dopo nell'Alta Valsassina saranno protagonisti assoluti il legno, le motoseghe e gli artigiani che con tanta abilità e perizia si cimenteranno nella realizzazione di vero e proprie sculture. Opere uniche nel loro genere, ricavate da tronchi d’albero con strumenti inusuali ma non per questo meno affascinanti di manufatti realizzati con gli attrezzi più tradizionali (vedi foto e locandina dell'evento).

«"Sculture in Legno" è alla prima edizione, ma sono certa che richiamerà un folto pubblico di appassionati - dichiara soddisfatta Wilma Berera, vicesindaco e assessore alla cultura di Casargo che ha curato la manifestazione in collaborazione con il comune di Margno, il Consorzio Forestale Lecchese e la Pro Loco di Casargo - Obiettivo della due giorni è promuovere la conoscenza e l’attrattività del bosco e del suo patrimonio forestale nell'ottica della valorizzare della filiera bosco legno. Il bosco inteso non solo come riserva di legname, ma come luogo da vivere conoscere, apprezzare, curare e condividere».

Il programma

Si parte sabato 8 agosto alle ore 10 nella area antistante il municipio di Casargo per poi proseguire domenica 9 agosto lungo la strada che da Paglio porta al Pian delle Betulle. «Alla manifestazione - conclude Wilma Berera - parteciperanno artigiani provenienti da tutto il nord Italia che allieteranno i turisti con uno spettacolo unico da vivere all’aria aperta mentre si passeggia per l’Alta Valsassina».

Gallery