La Scrittura matta

La scrittura creativa sbarca ad Abbadia. A proporla è il giornalista Stefano Bolotta, attraverso un laboratorio strutturato su tre appuntamenti che si svolgeranno nelle ex scuole di Crebbio nelle serate del 23 e 30 maggio e del 6 giugno.

"Questo laboratorio si rivolge a tutti, dai ragazzi agli adulti sino ai pensionati - spiega Bolotta - Soprattutto a chi è in imbarazzo con carta e penna in mano o preferisce tenere tutto dentro di sé. Non è necessario scrivere bene né scrivere qualcosa di indimenticabile: l'importante è farlo. Le esperienze maturate finora mi hanno confermato che in particolare l'utilizzo della scrittura espressiva aiuta le persone a rapportarsi con se stessi e a relazionarsi in un gruppo. Attraverso semplici esercizi di scrittura si punta a valorizzare e migliorare alcune proprie caratteristiche e la capacità di cooperare".

Perché "Scrittura matta"? "Perché non sottostà ad alcuna regola, se non quelle della lingua e della grammatica italiana, ma senza alcun vincolo e senza giudizio. Un fluire libero attraverso il quale si punta a creare divertimento ed emozioni".

Il laboratorio è costituito da tre serate e si svolgerà (in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti) in via della Costituzione nella frazione alta di Crebbio. Chi fosse interessato può contattare l'organizzatore alla mail stefano.bolotta@gmail.com o al numero 3398255546.