Appuntamento di sicuro interesse con un laboratorio in grado di catapultare nel passato: sabato 25 maggio, per tre ore nel pomeriggio, Creatività scrittoriale terrà in via Digione 31 a Lecco un laboratoro ribattezzato 'Scrittura Vintage'.

I partecipanti saranno coinvolti in un'attività di scrittura che garantirà un tuffo nei ricordi attraverso oggetti ormai d'antan: cartoline, penna e calamaio, macchina da scrivere.

"Un pizzico di malinconia, con tanto divertimento, per esercitare la scrittura autobiografica ed espressiva - spiega l'organizzatore - Chi è giovane potrà vivere emozioni sconosciute, i più maturi invece avranno la possibilità di riviverle".

Il costo è di 20 euro. Per informazioni e iscrizioni contattare il 339 8255546, oppure stefano.bolotta@gmail.com.