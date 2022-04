Prezzo non disponibile

Martedì 5 aprile alle ore 20.45 l'associazione La Semina di Merate organizza una videoconferenza con Daniele Rocchetti che parlerà di "Canta il sogno del mondo. L'avventura spirituale di padre David Maria Turoldo".

"Un incontro per andare al cogliere della vicenda umana e spirituale di un uomo che ha attraversato il Novecento con passione. Non vi è stato quasi episodio civile, sociale, ecclesiale del secolo scorso che non lo abbia visto partecipe, spesso protagonista: con la sua oratoria, i suoi scritti, la sua poesia, e prima con il suo concreto fare. Nutrito dalla fiducia di poter rinnovare, Vangelo alla mano, la Chiesa, la società, la cultura. Sempre dalla parte dell'umanità ferita, impoverita, abbandonata. Un testimone di pace e di ricerca della giustizia" spiegano gli organizzatori.

Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo, ideatore di "Molte Fedi sotto lo stesso cielo", la rassegna autunnale che da quattordici anni costruisce parole e sentieri tra fedi e culture. È autore di diversi libri, l'ultimo dei quali Il canto dei poveri dà ritmo al mio passo, un lungo dialogo con don Giovanni Nicolini (2022).

L'incontro si svolgerà in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube de La Semina.