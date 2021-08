La buona musica rock non ha età. Loro sono cinque musicisti non professionisti che (in gruppo o singolarmente) suonano in giro per il territorio da ormai ben oltre vent’anni. Si tratta della lecchese “Semposs Rock Band”, che si esibirà sabato 14 agosto (ore 21:15) in piazza San Giorgio a Varenna.

Il gruppo, formato da bravi musicisti ultraquarantenni in grado di tenere lunghissimi live, vede Alberto Zanella alle tastiere (ha registrato un cd reggae a Montreau, con David Richards fonico e produttore dei Queen), Marco Gnecchi alle chitarre, Tiziana “Titti” Radice, voce della rock band, già in forza a numerosi ed apprezzati gruppi del territorio, Marco Colombo alla batteria e Giancarlo “Gil” Gilardi, già bassista del “Blocco Centrale” che, nel 1975 ha suonato come gruppo spalla in vari live anche del mitico gruppo lecchese “Biglietto per l’Inferno”. Nel loro repertorio tutto il meglio della sulla musica rock anni ’70 ed ’80 (Pink Floyd, Deep Purple ed altri), ma anche orecchiabili brani originali che hanno messo in pista alla grande la band.

