Una serata tra campioni, una serata di emozioni. Venerdì 3 dicembre alle ore 20.30 al teatro comunale "F. De Andrè" di Mandello si sono dati appuntamento, per "Noi canottieri in volo", i campioni che hanno fatto e stanno facendo la storia del canottaggio, in un condensato di aneddoti, emozioni e racconti per trasmettere a tutti la passione che dal 1929 è parte integrante della comunità mandellese.

Tutto è nato dal libro di Davide Tizzano, L'ottimismo della volontà, e tutte le testimonianze gireranno intorno a questo bellissimo testo autobiografico che racconta la storia di un ragazzo caparbio, forte, determinato, positivo e instancabile ottimista: caratteristiche necessarie per essere un furoiclasse, come lui e tutti gli ospiti.

I partecipanti

Davide Tizzano (bicampione Olimpico e vincitore della Luis vuitton cup nel 1992 sul Moro di Venezia), Piero Poli , Carlo Gaddi, Carlo Mornati, Pietro Ruta, Andrea Panizza, Giuseppe Moioli, Romano Sgheiz, Ivo Stefanoni, Niccolò Mornati, Martino Goretti, Stefano Fraquelli, Nicolas Castelnovo, Igor Pescialli, Alberto Belgeri, Enrico Gandola, Giuseppe Polti, Franco Sancassani, Elisabetta Sancassani, Franco Zucchi, Domenico Cantoni, Giorgia Pelacchi, Matteo Pinca, Marcello Nicoletti, Marco Marcelli, Laura Agostini, Daniele Gilardoni,Carlo Mondelli, Simone Fasoli, Simone Mantegazza, Davide Comini, Arianna Passini e tanti altri.

"Non possono mancare i grandi campioni di casa nostra che fanno parte a pieno titolo, da sempre, della nostra grande famiglia: Ezio Gianola, Fabio Triboli e Antonio Rossi - spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli - Sarà l'occasione per ricordare anche chi non c'è più: grandi campioni che restano nella memoria indelebile dello sport mandellese, italiano, mondiale".

Moderatori della serata saranno Luca Broggini, divenuto voce del canottaggio italiano che ha accompagnato gli sportivi durante le nottate di Tokio 2020 e Riccardo Crivelli, apprezzatissima firma della Gazzetta dello Sport che segue tennis, nuoto, boxe, Olimpiadi ma sopratutto il canottaggio, sua grandissima passione.