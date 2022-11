Prezzo non disponibile

Un occhio potentissimo ci sta svelando visioni meravigliose del cosmo e grandi scoperte scientifiche. È il telescopio spaziale James Webb, lanciato lo scorso dicembre e che in pochi mesi ha già stupito il mondo.

I primi risultati e le più belle immagini scattate fino a oggi saranno al centro della serata al Planetario (dal titolo "Occhi potenti sull'infinito: le immagini del James Webb") che vedrà come relatore l'astronomo Gabriele Ghisellini. Dalla cosmologia agli esopianeti, dalle nebulose ove nascono le stelle ai mondi del Sistema Solare, il Webb è destinato a rivoluzionare le nostre conoscenze.

L'appuntamento è per venerdì 18 novembre alle ore 21. Ci sarà anche l'atteso spazio per i più piccoli. Sabato 19, alle 15 e alle 16.30, si terranno le due proiezioni intitolate "Alla scoperta del cielo con Il Piccolo Principe". Per tutte queste iniziative occorre prenotare dal sito www.deepspace.it.