Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Giunta alla sua XXI edizione, da sabato 19 a domenica 27 marzo 2022 in tutta Italia torna la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica.

Come di consuetudine, la "Snpo" prevede sette giorni dedicati alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente per ridurre il rischio di ammalarsi non solo di tumore ma anche di altre malattie.

La Campagna nazionale ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e l'importanza dei corretti stili di vita. Il simbolo della settimana della Prevenzione è la bottiglia d'olio extravergine, prodotto "principe" della Dieta Mediterranea che verrà offerta unitamente a un apposito opuscolo ricco di informazioni su prevenzione sana e alimentazione.

Anche la Lilt-Associazione Provinciale di Lecco partecipa come ogni anno a questo evento e per il secondo anno oltre alla vendita dell'olio organizza, mercoledì 23 marzo alle ore 21 un webinar a tema dal titolo: "Pesce di lago: alimentazione e prevenzione su…quel ramo del lago di Como".

Interverranno i medici:

Silvia Villa -Oncologa e presidente Lilt Associazione Provinciale di Lecco Aps

Alberto Negri - Direttore dell'Incubatorio "De Marchi" di Fiumelatte

Claudio Bolla - Membro dell'Accademia Italiana di cucina

Beatrice Scaccabarozzi – Biologa Nutrizionista

Durante la serata la dottoressa Laura Valsecchi, psicologa e coordinatrice Lilt Lecco presenterà il progetto "Cibo e salute: futuri chef a confronto nel territorio lecchese", che vedrà coinvolti gli studenti di quarta e quinta superiore a indirizzo alberghiero e ristorazione di:

Cfpa di Casargo

Istituto Graziella Fumagalli di Casatenovo

L'evento si svolgerà su piattaforma Meet.