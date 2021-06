Prezzo non disponibile

È in programma dal 24 giugno al 29 luglio l'edizione 2021 di Shopping di sera a Lecco. L'apertura coordinata delle attività è prevista, come da tradizione, tutti i giovedì sera dalle ore 21.

Nelle scorse settimane Confcommercio Lecco - che promuove da 20 anni l'iniziativa - ha effettuato un sondaggio tra le attività di Lecco per testare la posizione dei negozianti e valutare insieme a loro il da farsi. «Abbiamo raccolto le osservazioni degli associati circa le aperture delle attività nei giovedì sera estivi: la maggior parte ha dichiarato il proprio interesse - spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva - Ovviamente l'apertura è per tutti facoltativa, ma il fatto di "unire le forze" nell'apertura serale del giovedì ha sempre fatto la differenza, portando in centro città centinaia e centinaia di persone. Siamo sicuri che anche quest'anno sarà così».

I giovedì individuati sono sei: 24 giugno, 1-8-15-22-29 luglio. Tra l'altro sabato 3 luglio partiranno anche i saldi estivi.

Al momento, viste le restrizioni Covid, non è possibile organizzare eventi a supporto di Shopping di Sera. Confcommercio Lecco si occuperà della comunicazione dell'iniziativa sui media, sui social e tramite la produzione di materiale cartaceo che sarà reso disponibile per gli aderenti. A breve verrà reso noto anche l'elenco dei negozi e dei locali che hanno accolto l'invito per partecipare a Shopping di sera.

