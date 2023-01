Massimo Shoza Longhi da Autentico

Orario non disponibile

Quando Dal 09/02/2023 al 03/04/2023 Orario non disponibile

Autentico Restaurant ha avviato una collaborazione con l'artista Massimo Shoza Longhi di Abbadia Lariana.

Shoza ha scelto “il nostro ristorante per esporre alcune opere della sua nuova collezione "Shine from the darkness". Giovedí 9 febbraio alle ore 20.30 l'artista presenterà di persona le sue creazioni e parlerà del significato dietro ogni sua opera. Inoltre, le opere dell’artista rimarranno esposte dal 9 febbraio al 3 aprile.

“Autentico celebrerà questa speciale occasione offrendo un aperitivo a tutti i suoi ospiti. Siamo entusiasti e grati di ospitare questo evento e ci auguriamo che questa serata diventi un'esperienza indimenticabile per tutti”.

Per informazioni e prenotazioni, vi preghiamo di contattare Autentico Restaurant al numero di telefono 344/0115875 o di visitare il sito web www.autenticorestaurant.it.