Viaggio nelle simmetrie e Jurassic Day

Una serata intrigante e l'ultimo giorno dei dinosauri. È una settimana ricca al Planetario di Lecco. La struttura di Palazzo Belgiojoso propone per venerdì 14 ottobre un viaggio scientifico tra le simmetrie della natura e in particolare in quella della riflessione speculare, dal titolo "Specchio delle mie brame".

"Ci addentreremo nel magico mondo dello specchio, come Alice di Lewis Carroll - spiega il relatore della serata, Giorgio Chinnici - Perché lo specchio inverte la destra con la sinistra ma non l'alto con il basso? Le leggi della natura sono indifferenti alle trasformazioni di simmetria. È così anche per la trasformazione speculare, detta di parità (inversione di destra e sinistra), tranne in un caso. E quel caso è una storia affascinante".

Giorgio Chinnici è fisico e ingegnere elettronico. Si dedica con grande passione alla divulgazione scientifica come componente essenziale della cultura. Per Hoepli ha pubblicato volumi divulgativi su relatività, meccanica quantistica, caos, Alan Turing, matematica. Il suo ultimo libro, "Il sogno di Democrito. L’atomo dall'antichità alla meccanica quantistica", racconta l'avventura intellettuale e scientifica dell'umanità alla ricerca dell'atomo.

La serata inizierà alle ore 21. Si può prenotare il biglietto sul sito www.deepspace.it.

Sabato il Jurassic Day

Sabato 15 sarà una giornata speciale, il Jurassic Day. È un'edizione particolare del sabato dei bambini, indicata per la fascia di età della scuola primaria. Bambini e adulti seguiranno un percorso in due tappe: la cupola giurassica, cioè una proiezione per ripercorrere la nascita dell'Universo, della Terra e della vita sulla Terra e soprattutto l'ultimo giorno di vita dei dinosauri. A seguire ci sarà un laboratorio per creare una cometa.

Si possono scegliere due fasce orarie per seguire il percorso: una alle 15 e una alle 16.30. È fondamentale prenotare, sempre dal sito www.deepspace.it. In questo caso, trattandosi di un'iniziativa speciale, non esiste biglietto ridotto ma solo l'intero, al costo di 6 euro.