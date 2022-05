"Sarà perché ci amiamo", a Sirone musical per Telethon  

Continuano in tutta la provincia di Lecco le manifestazioni in favore di Telethon per sostenere la ricerca scientifica. Oltre ai "Cuori di biscotto" per la Festa della Mamma, verrà proposto il Musical dal titolo “Sarà perché ci amiamo” a cura della compagnia Cuore con le ali. Lo spettacolo è in programma sabato 7 maggio alle ore 21.00 al teatro San Carlo di Sirone (Ingresso 10 euro, 6 euro ridotto).

Lo spettacolo, costruito sulle musiche dei Ricchi e Poveri, è fatto di equivoci esilaranti e situazioni paradossali, affiorano segreti e con questi anche le varie storie d’amore che si intrecciano. L’organizzazione è affidata al Gruppo Cinema Sirone in collaborazione con la neonata pro loco di Sirone che si fa promotrice anche per il futuro di importanti iniziative.

"A loro va il ringraziamento di Fondazione Telethon per aver pensato alle tante famiglie alle prese con una malattia genetica rara - commenta il portavoce di Telethon Lecco Renato Milani - Vi aspettiamo tutti al teatro San Carlo di Sirone sabato sera". Per ulteriori informazioni e prenotazione biglietti: Luigi 335 8093579, Sergio 333 1686907.