"Astr-azioni. Itinerari concreti nell’arte astratta" in Brianza

L'arte astratta protagonista a Sirtori. L’evento dal titolo "Astr-azioni. Itinerari concreti nell’arte astratta" nasce dalla decisione di Giorgio Riva, fondatore del Museo I 3 Tetti, di chiedere al curatore di Lumis Arte Lorenzo Paolo Messina di presentare un’occasione di riflessione sul rapporto tra l’arte astratta e informale nel suo museo. E così sabato 25 giugno, alle ore 20:15, verrà inaugurata una mostra collettiva di arte astratta e informale, con opere di Mauro Bellucci, Mauro Benatti, Nicoletta Gatti, Gino Scagnetti, Elisa Veronelli e la partecipazione speciale di un’opera luminosa di Antonio Scaccabarozzi.

Nella stessa serata, alle ore 21.00, verrà presentata una conferenza divulgativa, tenuta da Lorenzo Paolo Messina, che presenterà un itinerario estetico nella storia dell’arte astratta e informale. La conferenza cercherà di scandagliare a fondo l’arte astratta e informale, per cercare di scoprire le origini, i punti fermi e i cambiamenti di queste due forme d’arte. In particolare si concentrerà l’attenzione sulle ricerche artistiche di Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian, Kazimir Malevi?, Carla Badiali, Mark Rothko, Lucio Fontana, Robert Rauschenberg, Alberto Burri, Emilio Vedova e Antonio Scaccabarozzi.

L’arte astratta dialogherà con i mondi della musica, della letteratura e della filosofia

Le ricerche di questi artisti, assolutamente necessarie anche per capire l’arte odierna, permetteranno di definire il cuore dell’arte astratta e informale. Le opere sono state scelte per connettersi ai temi affrontati nella conferenza e andranno ad esemplificare le tematiche e i problemi affrontati dagli artisti fin dalla nascita dell’arte astratta/informale e, a ben vedere, fin dalla nascita dell’Arte in generale. La mostra dedicherà una particolare attenzione alla tendenza dell’arte astratta a dialogare con i mondi della musica, della letteratura e della filosofia.

"Astr-azioni" si propone quindi di fare un silenzioso omaggio a quell’intreccio dei linguaggi che è alla base della ricerca artistica di Giorgio Riva. Il Museo I 3 Tetti nasce all’inizio del secolo come raccolta privata delle opere e dei pensieri dell'architetto e artista Giorgio Riva. Nel Museo I 3 Tetti arte del paesaggio, arte della luce, architettura, scultura, pittura e design s’intrecciano con la poesia e la musica, costruendo un unicum tra i vari linguaggi, dove il vero protagonista è l’intento di Giorgio Riva di fare avvicinare e/o di unire queste diverse modalità di espressione.

I 3 Tetti fa parte del Sistema Museale della Provincia di Lecco, è socio di Icom Italia e si presenta come una vera e propria casa-museo, in cui è possibile anche scoprire le sculture luminose di Giorgio Riva. L’Associazione Lumis Arte è formata da osservatori della cultura contemporanea per progettare e realizzare eventi artistici, dando attenzione al loro valore scientifico, divulgativo e didattico. Lumis Arte nasce anche per cercare un dialogo tra i diversi linguaggi artistici, non solo facendo dialogare pittura, scultura e fotografia, ma anche interagendo con i mondi della musica e della letteratura. In questo senso Lumis Arte è lieta di condividere la stessa impostazione artistica e curatoriale con Giorgio Riva e il Museo I 3 Tetti, non solo in vista della mostra in questione.

Giorni e orari di apertura

La mostra sarà aperta durante gli eventi serali proposti dal Museo I 3 Tetti (25 giugno, 2 luglio, 8 luglio e 16 luglio), dalle ore 20.15 alle ore 23.00. Negli altri giorni della settimana, l'esposizione resterà aperta su prenotazione, all’indirizzo mail info@tretetti.it. Per eventuali informazioni sull’evento vi invitiamo a fare riferimento al sito del Museo I 3 Tetti (https://www.museotretetti.it/home) o ai canali di comunicazione social di Lumis Arte.