Domenica 13 novembre alle ore 11.00 e alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo Sisale di Campsirago Residenza: una partitura poetica che accompagna i bambini i allo stupore e alla meraviglia. Con la regia di Anna Fascendini, lo spettacolo racconta il viaggio della piccola tartaruga Tatò: passaggi in salita e in discesa, ostacoli, avventure, incontri, mentre il paesaggio bianco e incantato si trasforma. Attraversando il mare, una montagna di sale, pianure e strade, Tatò arriva finalmente a deporre le uova. E, così, la vita riprende mentre il silenzio diviene suono, canto, nenia, culla, carezza. I bambini ritrovano nei gesti dell’attrice Sara Milani i loro linguaggi del gioco, le voci e i rumori di casa, dell’intimo. Seduti a semicerchio intorno alla scena, i bambini vivono un tempo di coinvolgimento e di partecipazione emotiva. E sono loro che prendono poco a poco tutto il gioco e fanno propria la scena.

“In un percorso segnato dalle tracce del divenire del tempo e del luogo, Tatò, piccola tartaruga nata tra montagne di sale, trova qualcuno che le offre terreno fertile alla crescita e, attraverso visioni e ondeggianti tra la realtà e il sogno, arriva a deporre le uova. Tatò, come ogni bambino, ha bisogno di qualcuno che di lui si prenda cura, e l’attrice l’accompagna nel crescere fino a spingerla ad esplorare il mondo”, spiega Bruna Pellegrini, coideatrice dello spettacolo.

Lo spettacolo è rivolto a bambini da 1 a 4 anni.