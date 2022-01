Soft Trail Lake Cup: prima tappa ad Annone

Soft Trail Lake Cup, domenica 30 gennaio si comincia. Una challenge in due sole tappe, ideale per prendere confidenza con la nuova stagione e tradurre in primi risultati gli allenamenti invernali. Questa è la Soft Trail Lake Cup, che domenica ad Annone Brianza vivrà il suo primo appuntamento, seguito due settimane dopo da quello di Oggiono.

Per il piccolo centro lecchese non è una novità, anzi è ormai tradizione per tutti gli appassionati podisti lombardi affrontare l'approccio con la nuova stagione ad Annone, dove fino a qualche anno fa veniva organizzata una delle prime mezze maratone.

Domenica invece si gareggerà sui 20 km, una distanza "soft" come dice l'intestazione della challenge, ma che al suo interno propone continue variazioni di fondo stradale passando ripetutamente dall'asfalto allo sterrato. Il disegno del tracciato attraversa il centro storico di Annone Brianza e passa per la ciclabile che costeggia il lago omonimo, andando a toccare anche i limitrofi comuni di Molteno, Sirone e Oggiono. Rispetto all'ultima edizione datata 2020, la gara non è più a coppie, ma prevederà le classiche classifiche per categorie individuali.

Ritrovo della manifestazione sarà il Palazzetto dello Sport in Via Cabella Lattuada, da dove verrà dato il via alle ore 10. Alle 13.30 si terranno le premiazioni. Chi vorrà potrà ancora iscriversi ai tavoli della segreteria domenica dalle 7.30 alle 9.30 al costo di 35 euro senza pacco gara. Nello stesso orario si potrà procedere al ritiro dei pettorali. Per informazioni: www.spartacusevents.com.