"Sotto di me il nucleo centrale di fuoco da cui fuoriuscì questa rumoreggiante, stridente massa di roccia plutonica, sopra di me l'aria azzurra, e tra il fuoco della roccia e il fuoco del sole, ghiaione, terra e acqua, muschio, erba, fiori e alberi, insetti, uccelli e animali, vento, pioggia e neve - la montagna totale" (Nan Shepherd, La Montagna Vivente).

Nato nel 2022 da un'idea di Marco Madama, rifugista, e Nadir Giori, musicista, il festival "Sopra di me la Grigna" ha come prima finalità la creazione di una rete che metta in connessione rifugi, sedi Cai, associazioni del settore, amministrazioni comunali e tutti i soggetti che vogliono essere protagonisti nella terra che li ospita per prendersene cura e valorizzarla.

Nell'edizione del 2022 il festival ha portato 7 eventi in 6 rifugi delle Grigne richiamando l'attenzione di oltre 400 partecipanti.

Il festival è organizzato da Wow! Associazione di promozione sociale e Resinelli Tourism Lab. La seconda edizione verrà presentata sabato 25 marzo 2023 a Lecco nello spazio Otolab con un evento spettacolo che ospiterà alcuni degli artisti che hanno animato l'edizione 2022, tra cui Sulutumana, Aiora e Corderosa.

Il programma del festival

sabato 25 marzo

SULUTUMANA, CORDEROSA, AIORA, MaPERO' musica e teatro OTOlab *

sabato 24 giugno ALL ALBOARD musica Il FORNO della GRIGNA

sabato 1° luglio SPIRABILIA 5TET musica Rifugio BOGANI

sabato 8 luglio (S)LEGATI teatro Rifugio PORTA

domenica 9 luglio TEATRO FRA LE NUVOLE teatro Cascata del Cenghen **

sabato 15 luglio I RIBELLI DELLA MONTAGNA teatro Esino Lario ***

sabato 22 luglio BANDALPINA musica Rifugio LOCATELLI

sabato 29 luglio 1914 LA TREGUA teatro Rifugio BIETTI-BUZZI

sabato 5 agosto LORENZO MONGUZZI musica Rifugio ANTONIETTA

* presentazione del festival

** spettacolo al mattino per famiglie sostenuto dal Comune di Abbadia

*** spettacolo sostenuto dal CAI di Esino Lario

Informazioni e contatti

sopradimelagrigna@gmail.com

www.sopradimelagrigna.it

https://www.instagram.com/sopradimelagrigna_festival/

https://www.facebook.com/sopradimelagrignafestival

Nadir Giori 339.7601774