Dopo il successo registrato a Sondrio, torna sotto i riflettori “Sorridi, è gratis!”, mostra fotografica composta da 23 “icone del sorriso”: immagini scattate dal fotografo Enrico Mascheroni durante l’esperienza con la Fondazione Opera Don Bosco onlus in Etiopia, Eritrea e Filippine.

Questa volta la sede della mostra sarà Valore | Spazio di crescita, un luogo speciale dedicato alla crescita dell’individuo in tutte le sue forme con sede in via dei Mille, 49 a Barzanò. La mostra sarà in scena dal 2 al 9 ottobre con orario continuato 9:30 - 17:30 e sarà accessibile gratuitamente.

Ma a chi appartengono i volti sorridenti della mostra? I sorrisi a volte malinconici, altre volte schietti e divertiti, sono di bambini, ragazzi e adulti incontrati nelle missioni salesiane che la Fondazione Opera Don Bosco onlus sostiene, o nelle strade vicine. La mostra permetterà di entrare in contatto con loro, con la loro storia e le loro vite grazie a racconti rivelati con timidezza da aneddoti capaci di far sorridere, riflettere ed emozionare il visitatore. La mostra sarà ancora una volta interattiva: le storie dei 23 protagonisti saranno accessibili mediante l’utilizzo di una lente di ingrandimento che svelerà dettagli del loro vissuto, passato e presente.

Durante l’esposizione sarà possibile acquistare, con una donazione, il libro ufficiale della mostra: un prezioso contenitore di storie e sorrisi.

A corollario della mostra, sabato 9 ottobre alle ore 15:00, verrà presentato il “dietro le quinte” della mostra, grazie ad un approfondimento di Stefano Arosio - Responsabile della comunicazione di Fondazione Opera Don Bosco onlus.

“Sorridi, è gratis!” è una mostra capace di far innamorare, emozionare, sorprendere, e sorridere. La scelta delle foto non è casuale: da sempre Fondazione Opera Don Bosco onlus è attenta nel comunicare ai propri interlocutori messaggi di gioia e speranza, seppur legati a storie e situazioni di fragilità.

