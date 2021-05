Sabato 15 maggio alle ore 18 Spazio Teatro Invito riapre le porte e presenta i propri per l’estate. Durante la serata verranno realizzati dal vivo alcuni brani dal radiodramma “Il romantico guarito” di Antonio Ghislanzoni e sarà presentato in anteprima il nuovo CD “Canzonette teatrali vol.2", con le canzoni tratte dai nostri spettacoli per bambini. Sarà mostrato il video di lancio del singolo. Saranno poi svelate alcune sulla rassegna “I luoghi dell'Adda” e sul festival “L'ultima notte d'estate”.

L’associazione Mikrokosmos presenterà alcuni assaggi del nuovo ciclo “Concerti della domenica”, che si terrà nei giorni 16 maggio, 20 giugno e 27 giugno presso lo spazio di via Ugo Foscolo. Prenotazioni concerti sul sito www.cameristica.it.

Serata a ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria:

segreteria@teatroinvito.it

(indicare nome-cognome - recapito telefonico - n° conviventi)