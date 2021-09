Sperello di Serego Alighieri: il discendente di Dante ospite al Planetario di Lecco

Il Dante Festival Lecco che celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri si chiude il 20 settembre, ospite eccezionale al Planetario di Parco Belgiojoso sarà il conte Sperello di Serego Alighieri, discendente in linea diretta di Dante.

La cosmografia dantesca tra antico e moderno. Sperello Alighieri è astronomo all'Osservatorio di Arcetri, cosmologo di fama mondiale, fondatore e primo direttore del Centro Galileo Galilei per il telescopio italiano Tng alle Canarie, inventore e costruttore del prototipo dello strumento (Faint Object Camera) che ha consentito la partecipazione europea al Telescopio Spaziale Hubble (Hst) della Nasa.

Con Massimo Capaccioli ha recentemente pubblicato "Il Sole, la Luna e le altre stelle", un'originale chiave di lettura della Commedia che incrocia scienza e poesia ricostruendo le competenze astronomiche di Dante nel suo tempo.

Una lettura dell'opera dantesca in chiave cosmologica che lo scienziato così presenta: "Dante aveva una grande passione e conoscenza dell'astronomia, fra le pochissime cose che condivido con lui, oltre al cognome. Da uomo medioevale si trovava in mezzo fra le credenze degli antichi e le conoscenze moderne, che ha più volte anticipato, come mostrerò con alcuni esempi: la nostra Galassia, le macchie lunari e l'universo curvo, illimitato ma finito, che anticipa l'ipersfera di Einstein".

