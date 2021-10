Pizz’n’zip, spettacolo musicale per bambini ad Halloween

Prezzo non disponibile

Il Teatro il Cenacolo Francescano presenta Pizz'n'zip: Domenica 31 ottobre alle ore 150 la sala dei Cappuccini ospita uno spettacolo prodotto dal Lucerne Festival. A conclusione del concerto, lo Staff del Cenacolo Francescano ha preparato un semplice "Dolcetto o Scherzetto" per tutti i bambini che arriveranno in teatro con uno spaventoso travestimento!

Pizz'n'zip è uno spettacolo musicale che unisce teatro, danza e recitazione in un mix ironico e leggero pensato per intrattenere, emozionare e trasmettere la magia della musica. Pizz’n’zip è un duo composto da Eleonora Savini e Federica Vecchio. Oltre ad essere due straordinarie musiciste, Eleonora e Federica sono abilissime a raccontare storie senza utilizzare parole: attraverso i loro strumenti, violino e violoncello, e la loro fantasia sapranno divertire accompagnando il pubblico per mano attraverso note e pause.

Pizz'n'zip è una produzione del Lucerne Festival con regia di pietro Gaudioso e consulenza artistica di Dan Tanson. A partire dal prestigioso palco del KKL di Lucerna, lo spettacolo ha già raggiunto, complice anche l'assenza di parole, numerosi teatri e festival europei: il 31 Ottobre arriverà al Cenacolo Francescano in occasione della rassegna musicale Piccoli e Grandi Insieme Musica.

"Eleonora e Federica sono due artiste straordinarie"

"Sono felicissimo di portare a Lecco Pizz'n'zip: Eleonora e Federica sono due artiste straordinarie che hanno dato vita a qualcosa di preziosissimo. Riuscire ad avere a Lecco una produzione così importante è un grande onore: il Lucerne Festival è infatti uno dei festival di musica classica più importanti al mondo" dichiara Marcello Corti, direttore artistico di Piccoli e Grandi Insieme.

Piccoli e Grandi Insieme Musica continua con Le Carnaval des Animaux con gli Esecutori di Metallo su Carta: il 14 Novembre sempre alle 15 è in programma l’ultimo evento della rassegna musicale pensata dal Cenacolo Francescano per portare a teatro bambini da 0 a 99 anni.

Per informazioni e biglietti è possibile visitare il sito del Cenacolo su www.teatrocenacolofrancescano.it. Per accedere alla sala è necessario esibire il Green pass.

Piccoli e Grandi Insieme Musica è un progetto del Teatro il Cenacolo Francescano in collaborazione con ANBIMA Lombardia, La Goccia, Esecutori di Metallo su carta e possibile grazie al contributo del Comune di Lecco. Il Teatro il Cenacolo Francescano ringrazia ICAM per la vicinanza e per il dolce aiuto.

