Spettacolo contro il bullismo

I dinosauri sono ritornati. Uno scienziato pazzo e un buffo paleontologo tedesco hanno trovato il modo di farli riapparire sulla terra. Ed ecco questi bestioni davanti ai nostri occhi: giganteschi, in carne e ossa, che camminano, si muovono e perfino giocano con noi. Non ci credete? E allora dovete venire a vedere “Dinosauri Vivi”, il nuovo spettacolo per bambini di Flavio Colombaioni (erede di una delle più importanti famiglie circensi italiane, apprezzata e utilizzata nelle loro opere da maestri come Federico Fellini e Giorgio Strehler) e Clay Vitali. Siamo nel “Primo Museo Mondiale con Animali Preistorici Viventi”, dove uno scienziato pasticcione ed esilarante (Clay Vitali) attende la visita del noto paleontologo tedesco Alfred, inventore di un sistema (buffissimo) che fa tornare sulla terra questi rettili estinti 65 milioni di anni fa.