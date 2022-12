Spettacolo itinerante con trampolieri e letture di Andrea Vitali al cinema

Continuano gli appuntamenti del ricco calendario di eventi organizzato a Bellano per le festività. Domani, giovedì 29 dicembre, dalle ore 17 andrà in scena uno spettacolo itinerante con letture di Natale. Per le vie del paese si terrà spettacolo luminoso itinerante con trampolieri e animazione. Al Cinema Andrea Vitali racconterà poi storie di Natale tratte dal suo libro "Il Maestro Bomboletti e altre storie", che raccoglie il meglio dei suoi racconti a tema natalizio. A seguire merenda per tutti i bambini.

E proprio fino al 29 gennaio sarà possibile effettuare la visita all'Orrido in versione Magic Christmas Lights. L'Orrido indossa infatti i colori e le luci del Natale e si trasforma in un magico percorso illuminato dedicato alla festa più attesa dell’anno. Questa volta il tema delle ambientazioni è quello delle favole Un mondo animato da Topolino, Pluto, Olaf, trolls e tanti altri personaggi aspetta ancora per un giorno grandi e bambini. Le altre iniziative organizzate per le festività targate Bellano continueranno poi fino a sabato 7 gennaio.